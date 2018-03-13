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13 марта 2018, 9:20
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Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Сбербанка

07.03.2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций
№401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем размещения составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года и 6 месяцев (1274 дня).

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28.02.2018. Предварительный объем размещения был объявлен в размере от 15 млрд рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 6,90% – 7,10% годовых. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос превысил первоначальный объем размещения в два с половиной раза и составил 38 млрд рублей. При этом чуть менее половины выпуска облигаций была приобретена инвесторами – физическими лицами. Финальная ставка купона составила 6,90% годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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Источник: АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная). Реклама.
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