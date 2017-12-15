«Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС»

11.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через 6 лет. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок была открыта 01.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне

7,70 – 7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 – 7,70% годовых с последующим сужением до 7,60 – 7,65% годовых. В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд руб. и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 – 7,80% годовых.

Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.