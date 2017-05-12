Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ

С начала 2017 года Россельхозбанк предоставил заемщикам на проведение сезонных работ 98 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает результат за первые четыре месяца прошлого года. По данным Минсельхоза России, на Банк приходятся порядка 85% всего объема кредитов, выдаваемых на эти цели, при этом доля Россельхозбанка существенно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (на 15 п.п.).

Более 72 млрд рублей направлены крупным сельхозпредприятиям, еще 26 млрд рублей – малому и среднему бизнесу. Часть средств – порядка 35 млрд рублей – предоставлена в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Для Банка финансирование сезонных работ является одним из приоритетных направлений деятельности. Условия для заемщиков являются максимально доступными, а сроки рассмотрения заявок составляют не более 5 дней при предоставлении полного пакета документов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.