Россельхозбанк в 2017 г. направит 1,2 трлн рублей на кредитование агропромышленного комплекса

Россельхозбанк (РСХБ) намерен выделить около 1,2 трлн рублей на кредитование агропромышленного комплекса (АПК) в 2017 году, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления банка Дмитрий Патрушев.

В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк планирует подписать ряд соглашений, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в АПК, в частности, в животноводстве и тепличном овощеводстве.

Так, планируется строительство тепличных комплексов в Ленинградской области и Красноярском крае, комплекса по производству и глубокой переработке свинины в Приморском крае, отметил Патуршев.

Россельхозбанк по итогам 2016 года увеличил объем кредитования агропромышленного комплекса России на 62%, предоставив аграриям 1,03 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.