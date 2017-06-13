Россельхозбанк в 1,4 раза увеличил кредитование сезонных работ

За 5 месяцев 2017 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ свыше 114 млрд рублей, что на 39% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Более 40 млрд рублей из этой суммы предоставлено предприятиям АПК по ставке не выше 5% годовых в рамках нового механизма льготного кредитования.

По сравнению с маем 2016 года Банк на 14,8 процентных пунктов увеличил свою долю на рынке кредитования сезонных работ, в настоящее время она составляет 83,5%.

Россельхозбанк продолжит наращивать объемы финансирования сельхоз товаро производителей и удовлетворять платежеспособный спрос на кредиты на цели сезонных работ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.