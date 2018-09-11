Россельхозбанк расширяет сотрудничество с корпорацией развития Дальнего Востока

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов в ходе IV Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерство банка и корпорации содействует решению приоритетных задач социально-экономического развития Дальнего Востока, в частности, повышению инвестиционной активности в регионе, реализации перспективных проектов в АПК и внедрению современных банковских технологий на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток.

«Тесная интеграция экономики Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона открывает широкие возможности для инвесторов. Россельхозбанк активно кредитует предприятия, действующие в качестве резидентов ТОР. Важный фактор успеха для них – инструменты поддержки, которые предлагает Корпорация. Объединение усилий РСХБ и Корпорации позволяет улучшить условия для ведения бизнеса, увеличить объем инвестиций и стимулировать дальнейшее развитие экономики ДФО. В настоящее время сумма заключенных кредитных договоров превысила 22 млрд рублей, до конца года мы планируем увеличить объем финансирования на сумму более 4 млрд рублей. А в 2019 году, по прогнозу Банка, финансирование этого направления возрастет еще на 10 млрд рублей», – отметил на церемонии подписания соглашения Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«В настоящее время в ТОР и СПВ действуют 1177 резидентов. 135 проектов уже реализованы, более 220 активно строятся, по 200 идут проектные работы, остальные находятся на стадии бизнес-плана. 50 крупных и средних инвестпроектов реализуется в сфере сельского хозяйства, включая рыбную отрасль. Десять предприятий из этого числа уже введены и производят мясную и молочную продукцию, выращивают овощи и зелень, кормовую базу для животных, остальные находятся в стадии проектных и строительно-монтажных работ. У наших резидентов уже есть опыт взаимовыгодного сотрудничества с Россельхозбанком. Считаем, что расширение взаимодействия с одним из крупнейших в России кредитно-финансовых институтов позволит инвесторам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток максимально успешно реализовывать свои проекты», – подчеркнул Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.