АО «Россельхозбанк» принял участие в VII Генеральной Ассамблее Всемирной фермерской организации, объединившей фермеров и представителей кооперативов из 100 стран мира. Мероприятие впервые прошло в России в рамках Съезда фермеров. Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства РФ и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ.

В ходе панельной дискуссии участники мероприятия подчеркнули возрастающую роль фермеров в достижении целей продовольственной безопасности, внедрении инноваций и развитии возобновляемого сельского хозяйства.

«Финансовая поддержка фермеров — одно из приоритетных направлений работы Россельхозбанка, что закономерно: фермерское движение сегодня играет ключевую роль в достижении устойчивого развития сельского хозяйства не только России, но и в мировом масштабе. Банк уделяет особое внимание совершенствованию кредитных программ для малого бизнеса на селе, создавая условия для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации», — отметила Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

С начала 2018 года Россельхозбанк направил 12,2 млрд рублей на кредитование малых форм хозяйствования, из них 11,1 млрд рублей выдано на проведение сезонных работ. В целях повышения доступности кредитных средств Банк запустил кредитный продукт «Сезонный Легкий». Он позволил тысячам фермеров по всей стране своевременно получить заемные средства на проведение сезонных работ всего по двум документам.

– основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.