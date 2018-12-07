Россельхозбанк приглашает якутян на «Ярмарку недвижимости»

Якутский филиал Россельхозбанка приглашает якутян на «Ярмарку недвижимости», которая состоится в офисеРоссельхозбанка8 декабря.

В этот день специалисты ведущих риелторов республики: Приоритет, Этажи, Крепость, Центр недвижимости Координат — расскажут об объектах недвижимости на первичном, вторичном рынках и условиях приобретения квартир, а сотрудники филиала предоставят всю необходимую информацию об условиях ипотечного кредитования Банка.

«У каждого посетителя ярмарки будет возможность получить комплексную и подробную консультацию у специалистов банка и наших партнеров. Ипотечные программы Россельхозбанка смогут обеспечить любую потребность клиента. Мы можем предоставить кредит как на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, так и на покупку загородной недвижимости или земельного участка с целью дальнейшего строительства. Более подробную информацию можно будет узнать на ярмарке», – прокомментировал директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев.

Мероприятие состоится 8 декабря с 10:00 ч. до 16:00 ч. в офисе Россельхозбанка по адресу: г. Якутск, ул. Пушкина, 12.