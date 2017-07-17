Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Рак» по сниженным ценам

Якутский филиал Россельхозбанка дарит своим клиентам скидку в размере 10% на монеты из серии «Знаки Зодиака».

Так, в период до 22 июля акция действует на монеты «Рак» (Габон), которые представлены по специальным ценам – 2 290 рублей и 3 100 рублей. Все изделия данной серии выполнены в самом высоком качестве чеканки «пруф» с использованием новейшей технологии лазерной гравировки с ровной зеркальной поверхностью. Каждая монета вложена в оригинальную подарочную упаковку и имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики.

Наряду с монетами серии «Знаки «Зодиака» в ассортименте филиала представлены памятные, инвестиционные изделия из серебра и золота, посвящённые проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедерации FIFA 2017 года. Среди них серебряные монеты номиналом 3 рубля – «Екатеринбург-18», «Калининград-18», «Казань-18», «Футбол-18» , а также золотые пятидесятирублёвые монеты «Футбол-17», «Футбол-18». Все монеты выполнены в едином стиле и в двух вариантах — со стандартным рифлёным и цветным реверсом. Имеют необычный дизайн и высокое качество чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждое изделие из новой коллекции находится в защитной капсуле.

Пополнить нумизматические коллекции или приобрести оригинальный сувенир можно в офисах Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.