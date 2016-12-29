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Финансы
29 декабря 2016, 21:42
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Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций

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АО «Россельхозбанк» проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных средств для населения. Так, установлены специальные процентные ставки по потребительским кредитам для работников бюджетных организаций. Об особенностях предложения нам рассказала Региональный директор Якутского филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев.

– Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее про снижение ставок по кредитам для работников бюджетных учреждений.

– Данной категории граждан мы предлагаем оформить потребительский кредит по льготной процентной ставке. Снижение составило 5 п.п. Так, процентные ставки для «бюджетников» по потребительским кредитам теперь составляют от 12,9% годовых. Данным предложением могут воспользоваться работники предприятий и учреждений любой бюджетной сферы, а также военнослужащие. Хочу добавить, что на сегодняшний день Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для всех физических лиц.

– На какие цели можно взять потребительский кредит и на какую сумму можно рассчитывать?

– Россельхозбанк предоставляет кредиты на любые цели. Предварительный размер максимальной суммы кредита и ежемесячного платежа можно рассчитать на официальном сайте банка при помощи специального кредитного калькулятора. Сумма кредита зависит от размера дохода заемщика и сроков погашения. Условия программы кредитования предусматривают возможность привлечения созаемщиков, причем не обязательно родственников. Минимальная сумма кредита – от 10 000 рублей, максимальная- 1 миллион рублей.

– Какие документы необходимо представить в банк?

– Паспорт заемщика, копию трудовой книжки и справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Мужчинам в возрасте до 27 лет необходимо предоставить еще военный билет. При этом возраст заемщика должен составлять не менее 23 лет и не более 65 лет на момент полного погашения кредита. В случае если привлекается созаемщик, возраст заемщика может быть от 18 лет. Заемщик должен иметь регистрацию на территории России. Также для получения потребительского кредита необходим непрерывный стаж работы на протяжении 6 месяцев на момент получения займа и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

— Василий Васильевич, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о возможности снижения переплаты по полученным ранее кредитам в сторонних банках – это миф или реальность?

— Да, действительно, на данный момент в Россельхозбанке набирает популярность продукт «Рефинансирование потребительских кредитов». Рефинансирование – это по сути тот же кредит, который выдается для погашения кредитных обязательств перед сторонними банками, но на более выгодных условиях. Данная программа создана для того, чтобы помочь клиентам снизить ежемесячные платежи и переплату по кредитам, а также сэкономить на процентах за счет более низкой процентной ставки по новому займу. Жители республики начали активно рефинансировать полученные в 2013-2014 гг кредиты, когда средняя процентная ставка по потребительским займам составляла в среднем 26 % годовых. Клиенты оформляют договоры рефинансирования по ставке от 12,9% до 15% годовых (с учетом оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья), что является одним из наиболее привлекательных предложений на банковском рынке.

— Какую сумму можно рефинансировать? И какие требования предъявляются к заемщикам?

— Сумма кредита по рефинансированию может составлять до 1 млн рублей (зависит от наличия обеспечения), но не более остатка ссудной задолженности по ранее полученным займам. Кредиты выдаются на срок до 5 лет. Заемщиком может стать гражданин России (с регистрацией на территории страны) в возрасте от 23 до 65 лет (на момент полного погашения кредита). Наличие обеспечения по кредиту зависит от условий действующего кредита, подлежащего рефинансированию. При этом Банк не взимает комиссию за рассмотрение заявки, за выдачу кредита и за досрочное его погашение.

– В какое отделение Россельхозбанка можно обратиться для получения подробной консультации и подачи заявки на получение кредита?

– За более подробной информацией и для оформления заявки на получение кредита можно обратиться в офисы Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, 19, а также в дополнительные офисы Банка в 14 районах республики.

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Источник: АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная). Реклама.
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