Россельхозбанк поздравляет якутян со светлым праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

Уважаемые жители и гости столицы! Примите самые теплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости, объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к совершению добрых дел и поступков, обращает к размышлению о великом смысле жертвы во имя люби и надежды, пробуждает стремление жить по совести.

Искренне желаю, чтоб в этим весенние праздничные дни стали для всех жителей Якутии радостными, согрели Ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнили Ваши дома взаимопониманием и миром.

С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев