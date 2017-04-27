Россельхозбанк поздравляет якутян с Днем Республики!

Уважаемые якутяне, примите искренние поздравления с Днем Республики Саха (Якутия)!

27 апреля – одна из самых важных дат в истории Якутии. В этот день, 95 лет назад была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР), а позже в 1992 году вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия). Эти два политических события послужили фундаментом для благополучного и стабильного будущего республики.

В этот знаменательный день примите искренние поздравления с Днем Республики Саха (Якутия). Желаю всем жителям нашей многонациональной республики мира, согласия и добра!

С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев