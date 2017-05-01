Россельхозбанк поздравляет с праздником Весны и Труда!

Уважаемые гости и жители столицы, примите искренние поздравления с 1 мая!

1 мая – несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. От весны мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление и твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше будущее и благополучие каждого из нас.

В этот праздник Весны и Труда, хотим пожелать всем жителям нашей республики, чтобы любая работа приносила радость, старания были продуктивными, а отдых активным и веселым! Пусть в каждом сердце живет любовь и вера в хорошее, светлое будущее!

Мир! Труд! Май!

С наилучшими пожеланиями,

народный депутат Республики Саха (Якутия),

директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий ТИМОФЕЕВ