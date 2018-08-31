Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Россельхозбанк улучшил условия по вкладам для физических лиц, повысив процентные ставки по вкладам в долларах США.

На данный момент наиболее популярным вкладом среди клиентов «Россельхозбанка» является вклад «Доходный» ставка, по которому за второе полугодие текущего года выросла на 0,54 процентных пункта.Максимальная доходность по этому депозиту достигается при открытии онлайн через мобильное приложение, банкомат или интернет-офис.

Также повышены ставки по специальным предложениям Банка в сегменте «Премиум» и «Ультра». С пакетом услуг «Премиум» и «Ультра» клиенты получают доступ к индивидуальному курсу по валютообменным операциям, повышенному Cashback* по безналичным операциям, а также могут оформить карту PriorityPass, которая дает доступ в залы отдыха VIP в аэропортах.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на сайте РСХБ или по телефону: 8-800-100-0-100.

* Cashback (кэшбэк) – Вознаграждение клиенту путем возврата части потраченных средств при оплате товаров и услуг.