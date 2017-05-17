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Финансы
17 мая 2017, 10:06
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Россельхозбанк погасил внешние займы на общую сумму 1,448 млрд долларов США

15 мая 2017 года АО «Россельхозбанк» осуществил погашение еврооблигационного займа объемом 1 млрд 148 млн долларов США, привлеченного в мае 2007 года.

Также 12 мая 2017 года были исполнены обязательства на сумму 300 млн долларов США по привлечённому долгосрочному межбанковскому депозиту.

АО «Россельхозбанк» последовательно обеспечивает реализацию стратегии на замещение ранее привлеченных на международных рынках ресурсов заимствованиями на внутреннем рынке клиентских средств и долгового капитала.

«Россельхозбанк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования в условиях действующих в отношении Банка секторальных санкций. С августа 2014 года Банк погасил еврооблигации на сумму эквивалентную 217 млрд рублей, при этом более 51 млрд рублей были возвращены досрочно. В совокупных обязательствах Банка доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, за этот период сократилась в 2 раза с 20,3% до 10,4%. Мы продолжим работать над формированием качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы на основе заимствований на внутреннем рынке», – отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

 

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Источник: АО «Россельхозбанк».
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