Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с Банком Харбина

АО «Россельхозбанк» заключил Соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих региональных финансовых организаций Китая – Банком Харбина. Церемония подписания документа состоялась в рамках XXI Петербургского международного экономического форума при участии председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия ПАТРУШЕВА и президента Банка Харбина Чжан ЦИГУАНА.

Банк Харбина входит в число лидеров банковского сектора Китая по развитию бизнеса с Россией. Соглашение будет способствовать взаимодействию между странами в сфере инвестиций и двусторонней торговли.

«Наш интерес к Китаю остается неизменным, и мы планомерно наращиваем взаимодействие с китайскими партнерами. Подписанное сегодня соглашение – очередной шаг Россельхозбанка в этом направлении. Уверен, что наша совместная деятельность не только позволит реализовать масштабные проекты, в том числе связанные с привлечением инвестиций в российскую экономику, но и в целом будет содействовать дальнейшему развитию контактов между нашими странами»,

– отметил Дмитрий Патрушев.

«Банк Харбина прилагает постоянные усилия, направленные на укрепление финансового сотрудничества с Россией, содействуя продвижению российско-китайского торгово-экономического взаимодействия. Уверен, что партнерство с Россельхозбанком откроет новую страницу в развитии двусторонних деловых связей. Мы также надеемся, что сможем совместно с Россельхозбанком оказывать необходимую финансовую поддержку российско-китайским предприятиям, работающим в сельском хозяйстве и иных приоритетных отраслях экономики»,

– подчеркнул Чжан Цигуан.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Банк Харбина создан в 1997 году, его головной офис расположен в г. Харбине (КНР). Одним из первых среди китайских финансовых институтов начал в приоритетном порядке развивать финансовые операции с Россией. Сегодня занимает ведущие позиции среди китайских коммерческих банков по размеру корреспондентской сети в России, объёму сделок с наличными рублями, возможностям предоставления финансового сервиса. В 2016 году занял 207 место в рейтинге британского журнала «The Banker» 1000 крупнейших банков мира, и 31 место среди китайских банков.