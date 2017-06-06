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6 июня 2017, 9:39
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Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока

АО «Россельхозбанк», Администрация Приморского края и одно из крупнейших агропредприятий Приморья ООО «Мерси Трейд» заключили трехстороннее Соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в ходе XXI Петербургского международного экономического форума, подписи под документом поставили Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Председатель Совета директоров ООО «Мерси Агро Приморье» Олег Зубахин.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в рамках строительства сельскохозяйственного кластера по производству, глубокой переработке и реализации свинины мощностью до 500 000 голов в год. Масштабный инвестиционный проект стоимостью не менее 10,8 млрд рублей планируется реализовать на территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» в Приморском крае. Строительство кластера обеспечит порядка 500 новых рабочих мест в регионе.

«Россельхозбанк видит значительный потенциал в развитии сельского хозяйства Дальнего Востока. Территориальная близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как крупнейшего рынка сбыта, открывает широкие экспортные возможности. Рост производства сельхозпродукции позволит предприятиям не только обеспечить внутренние потребности российских потребителей, но и занять ведущие позиции среди отечественных компаний на азиатском рынке. При этом сегодня благодаря эффективному сотрудничеству Банка с руководством Приморского края инвесторы получают наилучшие условия для реализации проектов любой сложности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести регион в число лидеров отечественного АПК в отдельных сегментах производства», – отметил по итогам подписания Соглашения Дмитрий Патрушев.

«Подписание Соглашения способствует дальнейшему развитию не только нашей  Группы компании, но и всего агропромышленного комплекса Приморского края, созданию новых производственных объектов, новых рабочих мест. В настоящее время мы уже приступили  к практической реализации своих проектов по строительству свинокомплексов, которые обеспечат мясом свинины не только Приморский край, но также и соседние регионы и страны АТР», – подчеркнул Олег Зубахин.

Строительство нового кластера станет очередным этапом сотрудничества между Банком и ГК «Мерси Трейд». В настоящее время при поддержке Россельхозбанка компания ведет строительство крупного свиноводческого комплекса «Приморский бекон», предусматривающего создание полного замкнутого цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины. Реализация проекта позволит обеспечить население Приморского края охлажденным мясом, а также загрузить мясоперерабатывающие предприятия региона. На строительство комплекса Банк предоставил 1,3 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2017 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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Источник: АО «Россельхозбанк». На правах рекламы.
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