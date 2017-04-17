Россельхозбанк планирует направить 13 млрд рублей на поддержку инвестпроектов в Ставропольском крае

Россельхозбанк рассматривает возможность поддержки ряда новых инвестиционных проектов в Ставропольском крае – общий объем финансирования по ним до конца 2017 года может составить порядка 13 млрд рублей. Об этом заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Кредитные средства планируется предоставить на строительство тепличных комплексов, объектов молочной и мясной переработки, промышленного садоводства и для технической модернизации предприятий.

Так, в 2017 году Россельхозбанк планирует поддержать строительство нового тепличного комплекса ООО «ТК Марьинский» проектной мощностью 4,5 тыс. тонн овощей в год, а также профинансировать вторую очередь тепличного комплекса «Солнечный дар». Предприятия входят в группу компаний «ЭКО-Культура», которая является одним из стратегических партнеров Россельхозбанка в области тепличного овощеводства.

Также одним из проектов, рассматриваемых Банком в настоящее время, является мясоперерабатывающий завод ГК «Агрико» проектной мощностью 20 тыс. тонн готовой продукции в год, который планируется построить на территории агропромышленного парка «Ставрополье».

«Мы рассматриваем Ставропольский край как один из приоритетных регионов для развития деятельности Банка, как территорию со значительным аграрным потенциалом и большой концентрацией важных для отрасли инвестиционных проектов. Россельхозбанк только в прошлом году вложил в экономику края свыше 25 млрд рублей, при этом основная часть, более 19 млрд рублей, приходится на долгосрочные кредиты. Мы продолжим оказывать комплексную поддержу бизнесу региона, что создает условия для улучшения качества жизни населения», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

По итогам рабочей встречи между Россельхозбанком и Правительством Ставропольского края было подписано соглашение о развитии новых направлений сотрудничества.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.