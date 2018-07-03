Россельхозбанк — Оперативное открытие расчетных счетов для юридических лиц

Расчетно-кассовое обслуживание давно стало неотъемлемой частью бизнеса. Осуществление безналичных платежей, ведение счета компании, дистанционное банковское обслуживание – вот далеко не полный перечень повседневных задач, для решения которых требуется надежный банк-партнер.

Безусловно, доверить банку свой расчетный счет, это ответственное решение, которое требует серьезного подхода. От этого зависят не только затраты компании, но и ее безопасность. Поэтому, именно надежность – основной критерий, которым руководствуются люди, делая выбор в пользу Россельхозбанка. Россельхозбанк входит в число наиболее крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала. Россельхозбанк – это единственный банк в России 100% принадлежащий государству.

Для удобства клиентов Россельхозбанк максимально упростили процедуру открытия расчетного счета. Для этого необходимо подать заявление в любое отделение банка. При желании, это можно сделать онлайн. После чего сотрудники банка свяжутся с клиентом и проконсультируют о дальнейших действиях.

При подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» предоставляются льготные тарифы за ведение счета и обработку платежных документов. Кроме этого, клиентам доступно новое мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн». С его помощь можно создавать, подписывать и отправлять платежи, осуществлять переводы между своими счетами, формировать выписки по счету, заказывать справки, чековые книжки и наличные денежные средства. Удобно, что в приложении есть возможность работать одновременно с несколькими организациями под одним логином и паролем.

Узнать подробную информацию можно в любом офисе Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», на сайте rshb.ru, а также по телефону (4112) 402-127 или по номеру контакт-центра 8 (800) 100-0-100.