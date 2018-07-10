Россельхозбанк и СХПК «Сыа Булуу» заключили очередной кредитный договор

Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» и ведущий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив Вилюйского улуса Якутии «СыаБулуу» подписали очередной кредитный договор в рамках механизма льготного финансирования.

Председатель СХПК «Сыа Булуу» Алексей Кондратьев выразил признательность Россельхозбанку за плодотворное сотрудничество и эффективную поддержку кооператива.- Благодаря содействию Банка, в текущем году мы получили сразу два кредита по льготной процентной ставке, — отметил он перед подписанием договора. — Выделенные средства будут направлены на своевременную оплату сдатчикам молока за сырье. Финансирование в запланированные сроки играет важную роль для животноводства в условиях Крайнего Севера – лето у нас короткое, нужно многое успеть. Я уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком, которое началось в 2009 году, продлится на долгие годы и будет таким же продуктивным.

Россельхозбанк – основной участник государственной программы льготного кредитования АПК.В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Россельхозбанк продолжает прием заявок в рамках реализации механизма льготного кредитования с целью обеспечения потребностей предприятий АПК республики. Специалисты банка готовы консультировать аграриев по всем возникающим вопросам и разъяснять нюансы программы в офисах Якутского филиала Россельхозбанка и по телефону: 8(4112) 402-127.