Россельхозбанк и правительство Красноярского края поддержат развитие овощеводства в Сибири

В рамках деловой программы XXI Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк», правительством Красноярского края и ООО «АПХ ЭКО-культура», направленного на реализацию инвестпроекта по строительству крупного тепличного комплекса.

Документ подписали первый заместитель председателя правления Банка Дмитрий Сергеев, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и Председатель Совета директоров агропромышленного холдинга Александр Рудаков.

Комплекс стоимостью порядка 6 млрд рублей планируется построить на площади 30 га. Его производственная мощность составит не менее 20 000 тонн готовой продукции в год, что позволит круглогодично обеспечивать население Красноярского края свежими овощами.

«Несмотря на непростой климат Сибири, в последние годы здесь активно развивается тепличное овощеводство, и деятельность Россельхозбанка является одним из катализаторов этого процесса. Мы понимаем, насколько важно населению Красноярского края получать свежую овощную продукцию во время продолжительного зимнего периода, поэтому готовы участвовать во всех перспективных тепличных проектах в регионе. Сотрудничество Банка с ГК «Эко-Культура» уже доказало свою эффективность – мы вместе не один год работаем над развитием российского овощеводства и, надеюсь, что наша совместная инвестиционная программа уже в 2017 году позволит группе компаний выйти на объемы производства более 67 тысяч тонн свежих овощей в год», – отметил Дмитрий Сергеев.

«Подписав это соглашение с агрохолдингом «ЭКО-культура» и нашим давним партнером – Россельхозбанком, мы фактически дали старт началу реализации очень важного для Красноярского края инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, который позволит значительно нарастить объемы производства овощей в регионе. Все условия для этого энергоемкого проекта в крае есть, все детали проработаны, поэтому сегодня мы готовы перейти к практическому этапу взаимодействия между сторонами. Для Красноярского края это не только новое, современное производство и новые рабочие места, но и возможность обеспечить население региона качественной местной продукцией. Поэтому мы приветствуем планы инвестора и готовы содействовать предприятию в получении существующих мер государственной поддержки», – подчеркнул премьер-министр края Виктор Томенко.

«Наш холдинг – социально-ответственная компания, которая не только производит экологически-чистые овощи, для нас немаловажно, что реализация проекта будет способствовать внедрению прогрессивных технологий и созданию до 700 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В рамках проекта на территории Красноярского края планируется возвести объекты необходимой инфраструктуры: распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции», – заявил Александр Рудаков.

ГК «ЭКО-Культура» реализует совместно с Россельхозбанком масштабную инвестиционную программу по созданию на территории Российской Федерации современных высокотехнологичных тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения населения качественной и свежей овощной продукцией. С 2012 года Банк предоставил более

14 млрд рублей на реализацию ряда инвестпроектов группы компаний в Ставропольском крае и Липецкой области.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.