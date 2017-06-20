Россельхозбанк и Опора России подписали Соглашение о сотрудничестве

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий ПАТРУШЕВ и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр КАЛИНИН подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия сторон в сфере поддержки малого и среднего агробизнеса.

В частности Банк и «Опора России» планируют совместно работать над реализацией финансовых программ, развитием инфраструктуры поддержки малых и средних сельхозпредприятий, совершенствованием нормативной правовой базы в этой сфере.

«РСХБ занимает второе место в России по кредитованию малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики и продолжает планомерно увеличивать объемы финансирования этого сегмента. За время деятельности мы предоставили на его развитие свыше 1,7 трлн рублей, из них порядка 60 млрд рублей – с начала текущего года. Соглашение о сотрудничестве с ведущим бизнес-объединением МСП позволит объединить наши усилия, направленные на совершенствование системы кредитной поддержки предпринимателей и формирование благоприятного бизнес-климата в регионах страны», – отметил по итогам подписания Дмитрий Патрушев.

«Россельхозбанк – это крупнейшее финансово-кредитное учреждение для предпринимателей, работающих на селе. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки», – заявил Александр Калинин.

Россельхозбанк является одним из ключевых партнеров « «Опоры России» , входит в Попечительский совет Национальный премии предпринимателей «Бизнес-успех», а также является учредителем ее новой номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.