Россельхозбанк и Банк Харбина подписали соглашение об операциях в юанях

21 декабря 2016 года в ходе рабочего визита делегации АО «Россельхозбанк» в Китайскую народную республику состоялось подписание соглашения с Банком Харбина об открытии корреспондентского счёта в юанях. Данное событие стало важным совместным шагом российского и китайского финансовых институтов в решении задачи по увеличению доли расчётов в национальных валютах при осуществлении торговых сделок между двумя странами, поставленной руководством Российской Федерации и Китайской народной республики.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Открыть вклад можно в ближайшем офисе Банка, а также посредством дистанционных каналов обслуживания.

Источник: Якутский региональный филиал АО "Россельхозбанк"