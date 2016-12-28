Россельхозбанк финансирует отечественное овощеводство

начал финансирование строительства крупного тепличного комбината ООО «ТК Андроповский» в Ставропольском крае

При финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» в с. Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края начато строительство высокотехнологичного тепличного комплекса ООО «ТК Андроповский» площадью 10 га для круглогодичного выращивания овощей и другой продукции.

Проект предусматривает создание современного предприятия, с ежегодным производством свыше 5 500 тонн овощей в условиях естественной освещенности, с применением автоматизированных тепличных систем.

С целью финансирования проекта Россельхозбанком открыта кредитная линия более 1 млрд рублей, при этом в строительство комплекса Банком уже вложено порядка 500 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2017 году.

Проект является одним из крупнейших на Ставрополье в сфере овощеводства и соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории региона. Его реализация будет способствовать круглогодичному обеспечению населения России доступной, свежей, экологически чистой овощной продукцией отечественного производства.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.