Росприроднадзор и Ростехнадзор могут проверить работы по «Силе Сибири»

Сварка шва звена магистрального газопровода Сила Сибири.

Росприроднадзор и Ростехнадзор могут в 2017 году проверить работу «Газпрома» по строительству газопровода «Сила Сибири», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО.

‎В 2017 году ведомства проведут совместные проверки состояния трубопроводов в РФ, сообщил Донской. В частности, проверки могут пройти на проекте «Газпрома» по строительству газовой магистрали «Сила Сибири».

«Если там есть нарушения, значит будут проверять», — сказал Донской, отвечая на вопрос, могут ли пройти проверки на «Силе Сибири».

По данным «Газпрома», на 29 декабря 2016 года построено 445 километров линейной части «Силы Сибири». В 2017 году на финансирование строительства газопровода «Газпром» планирует направить 158,8 миллиарда рублей против 76,2 миллиарда в прошлом году.

В конце мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

Протяженность трубы на территории России составит около 3000 километров. В окончательном виде трубопровод пройдет от Ковыктинского месторождения в Иркутской области через Чаяндинское месторождение в Якутии до города Благовещенск в Амурской области. Далее газопровод пересечет границу РФ-КНР через реку Амур, и от города Хэйхэ начнется его китайская часть протяженностью 3170 километров, которая дойдет до провинции Шанхай.