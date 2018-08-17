Роспотребнадзор закрыл завод, консервами которого отравились в Якутии

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановило деятельность фирмы-производителя рыбных консервов после обнаружения нарушений при изготовлении продукции, в частности связанных со временем и условиями стерилизации консервов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование проводилось в связи с информацией о случаях отравления продукцией этого предприятия в Якутии.

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями деятельность ООО «Производственная компания Пищевик» приостановлена. Вся готовая продукция, а также сырье, поступившее на предприятие, арестованы», — говорится в сообщении.

Расследование установило, что компания, выпуская продукцию с апреля 2018 года, не подала уведомление о начале своей деятельности в управление Роспотребнадзора. Как указали в ведомстве, проверка выявила нарушения, связанные со временем и условиями стерилизации консервов. Также предприятие не организовало лабораторные исследования поступающего сырья и использовало маркировку продукции, которая вводила потребителя в заблуждение — вместо указанной на банке сайры в ней фактически содержалась скумбрия.

Отмечается, что соответствующие материалы были направлены ведомством в суд.

Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора Якутии проверили более 300 магазинов и изъяли около одной тыс. банок рыбных консервов, которыми могли отравиться 13 человек в республике. Жители двух сел Усть- Алданского района были госпитализированы с подозрением на отравление консервами. Установлено, что все они употребляли в пищу рыбные консервы одной марки. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.