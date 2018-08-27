Роспотребнадзор закрыл овощной магазин в Мохсоголлохе на 90 суток

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Хангаласском районе по заявлению гражданина проведена проверка овощных магазинов, расположенных в п. Мохсоголлох.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в том числе по 6.3 КоАП РФ, 6.4 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, ч.1 ст.14.5 КоАП РФ, ст.14.45 КоАП РФ, вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 41,5 тысяч рублей, также отстранены от работы 4 работника из-за отсутствия периодических медицинских осмотров, профилактических прививок и санитарно-гигиенического обучения.

Материалы административного дела по ст.6.3 КоАП РФ направлены на рассмотрение в Хангаласский районный суд для принятия решения.

Рассмотрев материалы административного дела суд вынес решение о приостановлении деятельности сроком на 90 суток.