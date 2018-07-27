Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»

В столице республики закрыты кафе «Севера» и магазин «Халяль» на 60 и 90 суток соответственно. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

В ведомство поступила информация о случаях инфекционных заболеваний после посещения кафе «Севара» на улице Федора Попова города Якутска. В кафе предпринимателя Хуршида Рахматова выявлено более 30 нарушений санитарно-гигиенических норм. У половины работников кафе отсутствовали медицинские книжки, не было данных о прохождении медосмотров, получения прививок. Также инспекторы выявили нарушения в части хранения и мытья посуды. Городской суд закрыл заведение на 60 суток.

В магазине «Халяль» по улице Свердлова инспекторы обнаружили отсутствие водоснабжения, канализации. В заведении нарушались правила фасовки продуктов, молочные продукты хранились в нерабочем холодильнике. Торговая точка, принадлежащая предпринимателю Кахрамону Осмонову, закрыта Якутским городским судом на 90 суток.