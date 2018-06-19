Роспотребнадзор Якутии проверяет воздух

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) усилен ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе территорий республики, подвергшихся задымлению вследствие лесных пожаров.
Отбор проб ведется на следующие показатели: оксид углерода (угарный газ), диоксид углерода (углекислый газ), двуокись серы, диоксид азота и оксид азота. Отбор проб проводится ежедневно, включая выходные дни.
В пожароопасный период 2018 года в рамках санитарно-гигиенического мониторинга в городе Якутске проведено 40 исследований атмосферного воздуха, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ не установлено.
За прошедшие сутки проведены замеры атмосферного воздуха на химические вещества: в Нюрбинском районе г. Нюрба (оксид углерода 0,1 мг/м3, оксид азота менее 0,2 мг/м3), в Таттинском районе с.Ытык-Кюель (оксид углерода 0,15 мг/м3, диоксид азота 0,1мг/м3), в Томпонском районе п. Хандыга (оксид углерода 4,56 мг/м3, диоксид азота 0,1мг/м3), в Мирнинском районе г. Мирный (оксид углерода 0,28 мг/м3, оксид азота 0,001 мг/м3, диоксид серы 0,001мг/м3), в Мегино-Кангаласском районе п. Нижний Бестях (оксид углерода 0,2 мг/м3, диоксид азота 0,1 мг/м3, оксид азота 0,2 мг/м3) — результаты измерений не превышают ПДК.
Жалоб от населения по поводу задымлённости не поступало.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.