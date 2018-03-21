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21 марта 2018, 14:40
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Роспотребнадзор выявил нарушения в 76% детских учреждений

В 2017 году в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за условиями воспитания и образования детей и подростков было проведено 1139 обследований в ходе плановых и внеплановых мероприятий.

В рамках проверок контролировалось материально-техническое, санитарно-эпидемиологическое состояние учреждений, организация питания, режима дня и воспитательно-образовательного процесса, медицинское обеспечение.

В последние годы материально-техническая база образовательных учреждений улучшилась. Сократился до 4,2% удельный вес детских и подростковых организаций, входящих в 3 группу с крайне неудовлетворительным санитарно-эпидемиологическим состоянием. В структуре детских и подростковых организаций, не имеющих централизованного водоснабжения, наибольший удельный вес отмечается среди дошкольных образовательных организаций — 30% (в 2016г.- 40,4%), общеобразовательных организаций — 28% (в 2016г.- 44,5%), организации отдыха детей и из оздоровления, в том числе с дневным пребыванием — 32,1%.  Наблюдается динамика по снижению количества не канализованных объектов в группе дошкольных и общеобразовательных объектов более чем на 10%.

Качество организации питания школьников остается одним из основных направлений надзора за образовательными организациями, продолжено сотрудничество с министерствами образования и науки, здравоохранения республики, Научно-исследовательским институтом здоровья Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова, общественными организациями — Общественной палатой Республики Саха (Якутия) и Общественным советом при Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Управлением принято участие в ряде круглых столов, совещаний, мероприятий с привлечением общественности и родительских комитетов на различных уровнях. По линии министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики с участием Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в стадии разработки находится План «Социальное питание в Республике Саха (Якутия)».

В 2017 году продолжена работа по рассмотрению меню для детских дошкольных учреждений с учетом национальных особенностей питания. Согласовано Единое примерное 20-дневное меню для муниципальных дошкольных организаций г.Якутска с включением в рацион местных продуктов – жеребятины, рыбы чир, муксун, молочных и кисломолочных продуктов, напитков из дикоросов, якутской лепешки. Меню проходит апробацию на 4 пилотных площадках, на реализацию данного меню предусмотрено увеличение финансирования на 72000 тысяч рублей.

В результате проводимой работы по улучшению качества горячего питания детского населения охват учащихся горячим питанием составил 99 %, учащихся 1-4 классов — 100%. Качество готовой продукции и продовольственного сырья по микробиологическим и санитарно-химическим показателям остается стабильным. В 2017 г. в образовательных учреждениях исследовано 1682 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям, удельный вес отклонений составил 2,9%, 5386 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, удельный вес отклонений составил 10,5%. На калорийность и полноту вложения исследовано 1363 пробы готовых блюд, удельный вес отклонений составил 8,2%. На вложение витамина «С» исследовано 845 проб третьих блюд, из них 2,8% не соответствовали нормативам.

Нарушения обязательных требований выявлены в 76,4% проверенных объектов. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за нарушения санитарного законодательства в детских и подростковых организациях в 2017 году составлено 1625 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 10921,7 тыс. рублей. В адрес руководителей образовательных учреждений по результатам проведённых проверок внесено 259 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Надзор за условиями воспитания и образования детей и подростков продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

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