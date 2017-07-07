Роспотребнадзор устроит День открытых дверей для предпринимателей

В целях реализации информационной политики Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с предпринимательским сообществом 13 июля 2017 года организуется День открытых дверей» для предпринимателей.

День открытых дверей направлен на повышение знаний среди предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможностях информационных ресурсов, получении государственных услуг в электронном виде, повышение грамотности населения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей.

Специалистами Управления, территориальных отделов, представительств в районах, Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» будет осуществлен прием и консультирование предпринимателей.

В г. Якутске прием, консультирование предпринимателей будет проводиться по адресу: г. Якутск, ул. Ойунского д. 9, с 10 до 15 часов, в районах республики – по адресам территориальных отделов, представительств с 9 до 16 часов.

Телефон консультационного центра: 44-61-58.

В рамках дня в целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, развития механизма открытости, внедрения системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» планируется проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за 2 квартал 2017.

Место проведения публичного обсуждения — помещение большого зала Окружной администрации городского округа «город Якутск» с 16 до 18 часов местного времени.