Роспотребнадзор: состояние отравившихся в Усть-Алданском районе удовлетворительное

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует, по данным территориального отдела в Усть-Алданском районе зарегистрировано несколько случаев пищевой токсикоинфекции, связанной с употреблением консервированной рыбы. Больные в условиях стационара получают необходимое лечение в полном объеме, состояние их удовлетворительное. Специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливается партия данных консервов. Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Источник: Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

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