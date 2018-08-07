Роспотребнадзор: состояние отравившихся в Усть-Алданском районе удовлетворительное

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует, по данным территориального отдела в Усть-Алданском районе зарегистрировано несколько случаев пищевой токсикоинфекции, связанной с употреблением консервированной рыбы. Больные в условиях стационара получают необходимое лечение в полном объеме, состояние их удовлетворительное.
Специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливается партия данных консервов.
Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)