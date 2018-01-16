Роспотребнадзор рекомендует делать прививку от гриппа при поездке в Китай

О ситуации по заболеваемости вирусом птичьего гриппа (H7N9) в Китайской Народной Республике (КНР).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) информирует, что по данным гонконгского Центра по охране здоровья и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний по состоянию на 09.12.2017 в мире было зарегистрировано, в общей сложности, 1565 случаев заражения людей вирусом гриппа птиц A(H7N9), в том числе более 150 (около 10%) случаев заражения людей — в Китайской Народной Республике (далее – КНР).

Заболевания людей, вызванные данным вирусом гриппа, регистрировались преимущественно в южных провинциях КНР. Инфицирование вирусом гриппа птиц чаще всего связано с посещением рынка живой птицы, передача вируса между людьми крайне ограничена в связи генетическими особенностями вируса A(H7N9).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) информирует о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении стран, где регистрируется заболеваемость гриппом птиц, в том числе Китайской Народной Республики (КНР).

Кроме того, в связи с приближающимся сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, важно соблюдать следующие правила:

1. не привитым от гриппа лицам рекомендуется сделать прививку против сезонного гриппа (перед поездкой);

2. рекомендуется пользоваться маской в местах массовых скоплений людей, в общественном транспорте, а также сократить время пребывания в таких местах;

3. необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых водоемах;

4. не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируется заболеваемость гриппа птиц, для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду;

5. регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

6. регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

7. употреблять в пищу больше продуктов, содержащих витамин С, блюда с добавлением чеснока и лука.

8. вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

При возникновении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и строго выполнять все рекомендации врача.