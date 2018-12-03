Роспотребнадзор проверит авиакомпанию S7 после инцидента на рейсе

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области инициировало внеплановую проверку компании S7 (ПАО авиакомпания «Сибирь») в связи с некомфортными температурными условиями во время воскресного рейса Новосибирск — Екатеринбург. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее ТАСС сообщал, что на борту Embraer 170 (вмещает 78 пассажиров) на протяжении всего полета были проблемы с системой кондиционирования, температура воздуха либо повышалась до плюс 45-50 градусов, либо резко понижалась. Рейсом S7 летела группа «Чайф», которая возвращалась в Екатеринбург после гастролей. Лидер группы Владимир Шахрин пытался разобраться в ситуации на борту и призывал экипаж самолета устранить проблемы с кондиционированием. По словам пресс-секретаря группы Марины Залогиной, предъявлять требования о компенсации из-за неудобств музыканты не планируют.

«В связи с задержкой авиарейса ПАО авиакомпания «Сибирь» и повышения температуры воздуха на борту самолета управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проводится внеплановая проверка в отношении авиакомпании», — говорится в сообщении.

Помимо Роспотребнадзора, проверку в отношении авиакомпании инициировал Следственный комитет. Авиакомпания сообщала, что самолет после рейса поставили на техническую базу, специалисты выясняют причину инцидента.