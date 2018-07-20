Роспотребнадзор проверил пляжи в Якутске

Управлением Роспотребнадзора Якутии осуществляет контроль качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщает пресс-служба ведомства.
Пляж г. Якутска на 202 микрорайоне и п. Жатай ДЗСОЛ «Орленок» являются санкционированными и имеют соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющее использовать территорию этих вод под место массового отдыха жителей и гостей столицы.
На пляже города Якутска в 202 микрорайоне и других несанкционированных местах массового отдыха населения исследование воды проводится еженедельно в течение купального сезона.
За период с 09.07.2018 по 15.07.2018 г. исследовано 25 проб воды с открытых водоемов (река Лена в районе 202 микрорайона, Зеленого Луга, Петуховки, р. «Шестаковка», озера «Ытык-Кюель», озеро «Сергелях», озеро «Хатын-Юрях», озеро «Леонтьевское» п. Маган, озеро «Песчаное» п. Жатай, озеро «Малая Марха», р. «Мархинка», озеро «Сайсар», озеро «Белое»), из них установлены 3 нестандартные пробы по микробиологическим показателям (река Шестаковка, озеро «Ытык-Кюель», озеро Хатынг-Юрях)
Несанкционированные места купания г. Якутска не соответствуют требованиям к местам организованного массового отдыха населения у водных объектов в части содержания территории, планировки, контроля за качеством воды и песка и др.
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению:
• купаться только на санкционированных, оборудованных местах и пляжах;
• обращать внимание на санитарное состояние мест отдыха, установленные специальные знаки и аншлаги «Купание запрещено»;
• собираясь на пляж, обязательно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонт;
• соблюдать время пребывания на солнце и в воде.
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