Роспотребнадзор проверил качество воды в купелях Якутии

Республиканское управление Роспотребнадзора провело лабораторный мониторинг качества воды организуемых купелей и емкостей для раздачи святой воды в церквях.
В Якутии запланировано 33 места для проведения обрядового мероприятия «Крещение Господне», выданы предписания по отбору проб воды с 33 купелей и 15 церквей и храмов (всего 85 проб).
Пробы воды из поверхностных водоемов по микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.
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«Употребление воды из иорданей, расположенных на поверхностных водоемах, для питьевых целей не рекомендуется, поскольку вода данных источников не является питьевой. Совершение крещенского погружения необходимо совершать в специально оборудованных местах, качество воды которых соответствует санитарным требования«, — подчеркивают в Роспотребнадзоре.