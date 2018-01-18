Роспотребнадзор проверил качество воды в купелях Якутии

Республиканское управление Роспотребнадзора провело лабораторный мониторинг качества воды организуемых купелей и емкостей для раздачи святой воды в церквях.

В Якутии запланировано 33 места для проведения обрядового мероприятия «Крещение Господне», выданы предписания по отбору проб воды с 33 купелей и 15 церквей и храмов (всего 85 проб).

Пробы воды из поверхностных водоемов по микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.