Задать вопросы по защите прав пассажиров такси Роспотребнадзору можно сейчас

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводит тематическую «горячую линию» по защите прав потребителей при пользовании услугами такси.

В связи с ростом числа обращений граждан на ненадлежащее оказание транспортных услуг, в том числе услуг легковых такси, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) совместно с Консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» с 8 по 22 декабря проводит «горячую линию» по защите прав потребителей при пользовании услугами такси.

Специалисты отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» проконсультируют потребителей по вопросам защиты прав потребителей при пользовании транспортных услуг.

Каждый желающий может задать вопросы по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия): 8-800-550-21-24, а также по телефонам отделов:(4112) 35-43-24, 44-61-58, в районах республики по телефонам территориальных отделов, с которыми можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) www.14.rospotrebnadzor.ru в разделе «Об Управлении/Структура».