Роспотребнадзор отчитался о результатах расследования отравления сайрой

Роспотребнадзор отчитался о результатах расследования отравления якутян консервированной сайрой. В районах республики и в Якутске проверено почти 400 магазинов, изъято 3146 банок консервов. Новых случаев пищевой токсикоинфекции не зарегистрировано.

Четверо пострадавших выписаны из стационара с выздоровлением, остальные продолжают лечение, состояние их удовлетворительное.

Все заболевшие связывают заболевание с употреблением в пищу рыбных консервов стерилизованных с датой изготовления от 16 мая 2018 года — «Сайра натуральная с добавлением масла «балтийская», произведенных в ООО «Производственная компания пищевик» г. Санкт-Петербург.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных образцов рыбных консервов, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по РС(Я). Ситуация остается на контроле.

Ведомство напоминает: рекомендовано воздержаться от употребления рыбных консервов «Сайра» с датой изготовления 16 мая 2018 года, сдать их в места приобретения и проинформировать Управление по телефону горячей линии 8-800-550-21-24 или через электронный адрес: yakutia@14.rospotrebnadzor.ru