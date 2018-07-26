Роспотребнадзор оштрафовал троих предпринимателей-овощников

Управление Роспотребнадзора по РС(Я) провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 16 объектов, занятых оборотом плодоовощной продукции, в том числе 6 проверок с лабораторным контролем.

«Во время проверок были выявлены нарушения действующего законодательства в части отсутствия необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдения правил личной гигиены персоналом», — сообщает пресс-служба ведомства.

За выявленные нарушения приняты административные меры в виде снятия с реализации пищевых продуктов, наложения штрафов на должностных лиц по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ на общую сумму 20000 рублей, приняты административные меры в виде приостановления деятельности на 80 суток ИП Жороева О.Б., на 90 суток ИП Услитдинова Н.Х., на 30 суток Таирходжаева М.Ю.

Забраковано и утилизировано две партии овощной продукции (капуста, свекла) по причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Всего во втором квартале 2018 года исследовано 180 проб плодоовощной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Увеличился удельный вес несоответствующей плодоовощной продукции по микробиологическим показателям безопасности с 7 % в I квартале 2018 года до 16% за анализируемый период.

В исследованных образцах плодов, ягод не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, генно-модифицированные организмы (ГМО), радионуклиды, не выявлены патогенные микроорганизмы и возбудители паразитарных заболеваний.