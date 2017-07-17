Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) усилен ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе территорий республики, подвергшихся задымлению вследствие пожаров.

Отбор проб ведется на следующие показатели: оксид углерода (угарный газ), диоксид углерода (углекислый газ), двуокись серы, диоксид азота и оксид азота. Отбор проб проводится ежедневно, включая выходные дни.

Со 2 июля по 16 июля 2017 г исследовано 196 проб атмосферного воздуха в районах и в г. Якутске, из них превышение ПДК по содержанию угарного газа зарегистрировано 14 и 15 июля в 10 случаях в с. Чаранг, с. Маягас, с. Бэрийя, с. Борогонцы Усть- Алданского района, в с. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, а также в 6 пробах атмосферного воздуха превышала по концентрации оксида азота в г. Якутске.

16 июля исследовано 36 проб, в том числе:

— в г. Якутске отобрано 8 проб атмосферного воздуха — превышение ПДК зарегистрировано в 12.00 16.07.2017 в районе Аэропорт – по оксиду азота (в 3 раза), по другим веществам превышения ПДК не зарегистрировано.

— в с. Чаран Усть- Алданского района исследована 1 проба атмосферного воздуха — превышение ПДК не зарегистрировано;

— в с. Маягас Усть- Алданского района исследована 1 проба атмосферного воздуха — превышение ПДК не зарегистрировано;

— в с. Борогонцы Усть- Алданского района исследована 1 проба атмосферного воздуха — превышение ПДК не зарегистрировано;

— в с. Майя Мегино- Кангаласского района исследовано 2 пробы атмосферного воздуха — превышение ПДК не зарегистрировано;

В Вилюйском, Нерюнгринском, Таттинском и Намском районах по результатам проведенных замеров превышение концентраций не выявлено, показатели ниже ПДК.