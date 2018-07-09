Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе Якутска

В связи с задымленностью, которая наблюдается в Якутске 9 июля, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» провели исследования атмосферного воздуха в четырех точках города. Согласно исследованию, концентрация вредных веществ в воздухе Якутска находится в пределах нормативов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора республики.

«Показатели загрязнения атмосферного воздуха оценивались по оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота. По результатам лабораторных исследований концентрации вредных веществ находились в пределах гигиенических нормативов (оксид углерода – 0,90-0,92мг/м3 при норме 5 мг/м3, оксид азота — 0,371-0,384 мг/м3 при норме 0,4 мг/м3, диоксид азота – не установлено)», — уточняется в сообщении.

Задымленность в Якутске обусловлена лесным пожаром в Намском районе республики. При этом лабораторные исследования атмосферного воздуха в селе Намцы превышений не установили.

В пресс-службе также отметили, что в связи с возникновением природных пожаров и задымлением территории населенных пунктов ведомством усилен ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе территорий республики, подвергшихся задымлению вследствие пожаров. За пожароопасный период по республике была отобрана и исследована 201 проба атмосферного воздуха в населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами.

Так, за прошедшие сутки исследовано 17 проб атмосферного воздуха в Намском, Ленском, Мирнинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Томпонском, Нюрбинском, Усть-Алданском районах.