Роспотребнадзор: на «Играх Манчаары» отравлений не было

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия была командирована оперативная группа в составе 16 сотрудников, в том числе 8 работников бактериологической лаборатории.

На 93 объектах (объекты размещения и питания, объекты проведения, культурно-досуговые объекты, точки торговли, пункты общественного питания, пищевые производственные объекты) была организована работа 8 специалистов Управления Роспотребнадзора по РС(Я). Филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» с 3 по 10 июля исследовано 644 проб воды, готовых блюд, смывов.

Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) проведены организационные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки ХХ Спартакиады «Игры Манчаары» в Верхневилюйском районе, также были проведены 4 семинара для руководителей объектов питания, мест размещения по соблюдению обязательных требований санитарного законодательства.

Меню для участников и гостей Спартакиады было согласовано с Роспотребнадзором и утверждено председателем Организационного комитета.

Привлекалось к работе 239 работников (повара, помощники поваров, официанты, посудницы, буфетчицы, технички и др.), вакцинировано против вирусного гепатита А 100%, против дизентерии — 100%, медицинский осмотр пройден в 100%. Обучено и аттестовано по санитарной гигиене 612 человек (100%):

— 239 работников объектов организованного питания

— 259 работников мест организованного размещения

— 116 работников неорганизованного питания (кафе, общепит, пищевое производство).

Благодаря скоординированной работе специалистов Роспотребнадзора период подготовки и проведения ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» прошел без осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки.