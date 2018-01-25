Роспотребнадзор: Любой отказ продавца принять новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей — противоправен

С 12 октября 2017 года Банком России в обращение введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые банкноты подлежат безусловному приему в счет оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении наличных расчетов с участием потребителей.

Однако в средствах массовой информации периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца.

В этой связи, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обращает внимание на нижеследующее:

Согласно положениям пункта 1 статьи 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. При этом подразумевается, что выбор банкнот Банка России (также как и монет Банка России) из числа находящихся в официальном обращении для осуществления наличных расчетов принадлежит потребителю.

Это означает, что любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платёжеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг).

Соответственно такого рода факты в зависимости от сопутствующих им конкретных обстоятельств могут иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ («включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей») или частью 4 этой же статьи («неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг)») с наложением на виновных лиц административного штрафа, максимальный размер которого для юридических лиц может составлять до пятидесяти тысяч рублей.

Информация об оформлении и признаках подлинности денежных знаков Банка России размещена на официальном сайте Банка России: http://www.cbr.ru