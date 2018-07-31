Роспотребнадзор: концентрация вредных веществ в воздухе Якутска не превышена

Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе Якутска.
Управление Роспотребнадзора по РС(Я) сообщает о том, что «показатели содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в г. Якутске не превышают предельно допустимых концентраций».
Мониторинг проводится в ежедневном режиме.
Источник: Управление Роспотребнадзора по РС(Я).
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