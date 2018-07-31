Роспотребнадзор: концентрация вредных веществ в воздухе Якутска не превышена

Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе Якутска. Управление Роспотребнадзора по РС(Я) сообщает о том, что «показатели содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в г. Якутске не превышают предельно допустимых концентраций». Мониторинг проводится в ежедневном режиме. Источник: Управление Роспотребнадзора по РС(Я).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82