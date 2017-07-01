Рослесхоз рекомендует Якутии не опоздать с введением режима ЧС в лесах

С 29 июня в центральной и восточной частях Республики Саха (Якутия) – крупнейшем лесном регионе России и традиционно высокогоримом – начался активный рост температуры воздуха. По ситуации на 1 июля, местами в восточной и практически во всей центральной части региона дневная температура воздуха превышает +30°С. Снижение температуры воздуха и значительных осадков не ожидается. Отмечается высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах по условиям погоды. В ближайшие 10 дней снижения пожарной опасности в лесах по условия погоды не ожидается

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на 00:00 мск 1 июля в Якутии проводятся работы по ликвидации 8 лесных пожаров на площади 460 га. На тушении работают более 300 человек и 20 единиц наземной техники. Ситуация находится под контролем региональной авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб. Проводится авиамониторинг лесопожарной обстановки.

Сложная лесопожарная обстановка отмечается на крайне удаленных территориях зон контроля, где пожары возникли в результате грозовой активности. Вследствие чрезвычайной удаленности пожаров, отсутствия угроз населенным пунктам и объектам экономики, региональной Комиссией по ЧСиПБ, в соответствии с действующим законодательством, приняты решения о не тушении или приостановке тушения 53 пожаров на площади 128 414 га. Динамика данных пожаров контролируется региональными лесопожарными службами и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства с помошью средств космического мониторинга.

Оперативный штаб Рослесхоза поручил Департаменту по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) в случае ухудшения ситуации принять исчерпывающие меры для своевременного введения режима ЧС в лесах с целью максимального привлечения сил и средств к стабилизации лесопожарной обстановки.

В настоящее время в 19 муниципальных районах Якутии действует особый противопожарный режим: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинксий, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский и на территории г.Якутск.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВИАЛЕСООХРАНЫ (ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»)