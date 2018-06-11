Не в тему: Роскошный ысыах в Москве, без оглядки на бюджет?

«Мы должны отказаться от праздников», — заявил Айсен НИКОЛАЕВ, едва придя к власти.

Прозвучало это на совещании в правительстве, однако СМИ растиражировали во всеуслышание. Врио главы напомнил, что в нулевые праздников было мало, но республика продолжала развиваться. Якутия должна отказаться от мероприятий праздничного характера в связи со сложной экономической ситуацией в регионе, сказал Айсен Сергеевич. Он заметил, что праздники если и проводить, то не за счет регионального и государственного бюджетов. Врио главы поставил под вопрос целесообразность дальнейшего существования координационных советов и оргкомитетов по различным мероприятиям.

Не все чиновники поняли вектор новой власти. Так, вчера в Москве в Коломенском Вилюйский улус и его администрация, прибывшие солидной делегацией, провели роскошный ысыах, затмивший все прежние. Об этом с восторгом написал в соцсети депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ.

В этом году, по сложившейся традиции, республику на московском ысыах представляет Вилюйский улус. По моему они сделали самое мощное, красочное, запоминающееся зрелище — церемонию открытия московского ысыах в Коломенском парке за последние 10 лет. Бүлүүлэргэ махтал!

Вилюйчан понять можно. Подготовка к празднику началась давно, еще до смены республиканской власти. Определенные обязательства на себя они взяли давно, и праздник организовали на славу. И на этом можно было бы поставить точку.

Однако выяснилось, что обширная делегация была уже в Москве, гулянки на ысыахе вовсю шли, а корректировки в бюджет Вилюйского улуса еще не вносились. Сессия районного Совета назначена лишь на 19 июня. На прошлой неделе состоялось заседание бюджетной комиссии Вилюйского районного Совета.

Получается, чиновники уже гуляют, а денег в бюджете на это не предусмотрено? Корректировки будут вноситься задним числом?

Как сообщает депутат Тумусов, в день ысыаха в Москве с самого утра шел дождь, поленья промокли. Алгысчыту не сразу удалось добыть благословенный огонь. На помощь пришли парни, сопровождающие алгысчыта. Энергия стольких чистых людей помогла, и огонь запылал.

К слову сказать, постпредство Якутии в Москве в прежние годы мгновенно отправляли пресс-релизы об ысыахах. Нынче они дистанцировались, мол, мероприятие не наше.

Надо полагать, подобные празднества будут впредь проводиться за счет спонсоров и за счет самих граждан. Так что официальные делегации будут вскоре не столь пышными. Ысыах – это народный праздник. И чиновникам стоит быть ближе к народу. Народ ездит на свои, организует тоже на кровные. Пусть праздник будет не столь грандиозным, зато искренним, от души. А бюджетные деньги нужны на многие другие цели.