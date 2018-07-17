Роскошный подарок для дочери потенциального мэра

Общество привыкло к широким жестам со стороны общественного деятеля и бизнесмена, владельца сети магазинов автозапчастей «Японец» Афанасия АЛЕКСЕЕВА.

В прошлом году он оплатил операцию филиппинке Ракель, которая раз в неделю убиралась в их квартире, расположенной в элитном доме с часами. И хотя незаконная трудовая мигрантка работала у супругов ЛЕВАДНЫХ в клиринговой фирме, защищать ее от напастей судьбы и произвола работодателей пришлось Афанасию Алексееву.

В начале лета предприниматель публично внес миллион рублей в фонд помощи пострадавшим от паводка. Сделал он это в ходе телемарафона «Всем миром», прошедшего на площади Ленина, который НВК САХА транслировал на всю республику. Его вклад оказался, пожалуй, самым эффектным.

Естественно, помогая совершенно чужим людям, успешный предприниматель не забывает о своей собственной семье. Так, его дочь Айталина только что окончила школу. Гордый отец воспел это событие в стихах:

Выпускница, школьница моя,

Стала ты уже совсем большая.

С этим днем, торжественно тебя,

Доченька моя, я поздравляю!

Лирикой дело не ограничилось. Любящий родитель сделал девушке роскошный подарок — сверкающий лексус! Авто такого класса может стоить до 5 миллионов рублей.

Об этом сообщила в соцсети сама виновница торжества.

«Машина остановилась, Папа открыл двери и сказал «все, приехали, выходи». Стою я значит там, мне развязывают глаза, страшно открывать глаза. Со второй попытки я открыла глаза.

СМОТРЮ, А ТАМ ЧЕРНАЯ МАШИНА С КРАСНОЙ ЛЕНТОЙ, ЗА НЕЙ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД НА ЛЕНУ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА Земля ушла из-под ног, воздуха не хватало, и я начала рыдать Оооочень долго не могла поверить в происходящее, мне казалось, что это сон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ЛЮБИМЫМ РОДИТЕЛЯМ, Я ВАС БЕСКОНЕЧНО ЛЮБЛЮ, ХОТЬ И ОБ ЭТОМ МАЛО ГОВОРЮ»

Сообщение щедро приправлено различными смайликами.

Разумеется, все это было бы совершенно частным делом. Однако глава семьи недавно попал в поле внимания прессы, заявив, что баллотируется на выборы мэра Якутска, куда идет «наводить порядок». Столь громкое заявление привлекло к себе внимание общества.

Прошло всего полмесяца, как у соискателя то ли пропало желание наводить порядок, то ли еще какая причина нашлась. Официально озвученная версия – Афанасий Алексеев отказался от выборов мэра, так как его финансовое положение подкосило разорение банка «Таатта».

На этом информационном фоне, щедрые миллионные подарки не могут не обратить на себя внимание. Действительно ли причина отказа от выборов мэра в финансовом положении? Не было ли политических консультаций? Или определенных договоренностей? «Конечно же, нет!», — ответят на такие вопросы. Истина где-то рядом…

Напомним, что Афанасия АЛЕКСЕЕВА на выборы мэра Якутска выдвинуло региональное отделение партии «Родина». А потеряв кандидата, эта же партия очень быстро нашла заинтересованную замену. Им стал Владимир ФЕДОРОВ, депутат Ил Тумэна и бизнесмен, владелец сети мебель-салонов «Виктория», который в 2012 году уже баллотировавшегося на выборы мэра Якутска, и занял второе место. Для кандидатов быть выдвинутыми от партий, значит быть защищенными. Самовыдвиженцы очень уязвимы. Это очень важный вопрос.

SakhaLife обращает внимание на детали…