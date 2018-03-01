Роскомнадзор предупреждает об опасности популярного приложения GetContact

«Устанавливая подобные приложения, вы даёте ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в сети?», — говорится в заявлении Роскомнадзора.
Там отмечается, что среди контактов в телефоне могут быть также записаны данные кредитной карточки, её PIN, пароли от личных кабинетов и пр., и всё это тоже оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений.
«Помните, что недобросовестные разработчики этих приложений могут затем продать собранную базу кому угодно: коллекторам, мошенникам («Сынок, я попал в беду, пришли срочно 100 рублей»), назойливым финансовым брокерам («Алло, а вы еще не думали, куда вложить ваши средства с карточки 1657?») и др.», — отмечают в РКН.