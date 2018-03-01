Роскомнадзор предупреждает об опасности популярного приложения GetContact

Сейчас в России большую популярность набирает приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как человек записан в телефоне у своих друзей и знакомых. Однако Роскомнадзор предупреждает, что приложение ворует всю личную информацию пользователя, которую он добровольно предоставляет.

Изначально приложение GetContact создавалось для блокировки SMS-рассылок и звонков из списка запрещённых. Однако новая функция, которая помогает выяснить, под каким именем находится скачавший данное приложение в телефонной книге своего контакта, больше понравилась пользователям. Впрочем, как оказалось, популярное в PlayMarket и AppStore приложение – банальный вор конфиденциальной информации.