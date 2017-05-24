Росгвардия: за сутки дежурства раскрыты два похищения

Накануне автопатрулем Росгвардии Якутского ОВО была получена ориентировка на автомашину Тойота-Марк-2 белого цвета, на которой предположительно скрылись трое злоумышленников, похитивших два автомобильных аккумулятора в районе ул. Кузьмина г. Якутска.

При отработке района совершения кражи нарядом группы задержания Росгвардии ОВО указанная автомашина была замечена возле одного из домов по ул. Можайского. В салоне находились подозреваемые молодые люди, в ходе досмотра были обнаружены похищенные аккумуляторы. Задержанные доставлены в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В п. Нижний Бестях в отдел полиции поступило сообщение о краже из магазина, расположенного по улице Ленина. Из кассы торгового зала в ночное время были похищены денежные средства в сумме 6000 рублей. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Саха (Якутия). Было установлено, что злоумышленник проник в помещение с заднего входа, когда сторож спал. При просмотре записи с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого – ранее судимого уроженца Аллайховского района Якутии. Через некоторое время в ходе розыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.