Росгвардейцы задержали похитителей телефонов

20 июля ранним утром в отношении молодого жителя города Якутск был совершен грабеж на остановке улицы Лермонтова возле магазина «Вавилон».

Трое молодчиков выхватили из рук потерпевшего сотовый телефон и скрылись в сторону развлекательного заведения «Берлога». В полицию мужчина обратился через пятнадцать минут и буквально сразу после получения сообщения нарядами группы задержания Росгвардии Якутского ОВО один злоумышленник был замечен возле одного из домов по ул. Петра Алексеева и двое по улице Лермонтова, все трое задержаны. У одного из задержанных находился похищенный сотовый телефон. Молодые люди опознаны потерпевшим и доставлены в полицию для проведения проверки.

Так же, в ночь на 21 июля возле одного из столичных заведений к автопатрулю вневедомственной охраны обратились двое молодых людей 15 и 18 лет о том, что трое неизвестных молодых людей 17-19 лет нанесли им телесные повреждения и отобрали сотовый телефон LG, разбили iPhone 6. Нарядами групп задержания ОВО Росгвардии все трое подозреваемых обнаружены возле гаражных боксов и были задержаны. В ходе досмотра личных вещей одного из злоумышленников в заднем правом кармане обнаружен cотовый телефон LG черного цвета.

Ведется проверка, сообщает ООАР ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)».